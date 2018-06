Entscheidung über Löws Zukunft vertagt

Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen Südkorea scheidet das DFB-Team erstmals in der Geschichte in einer WM-Vorrunde aus. Die Mannschaft fliegt schon am Donnerstag zurück in die Heimat. Wie DFB-Präsident Reinhard Grindel bekannt gab, wird es heute keine Entscheidung zu Joachim Löws Zukunft geben.