DFB-Team: „Vielleicht waren wir zu selbstherrlich“

Teamchef Jogi Löw irrte nach dem Abpfiff der Partie über den Rasen der Arena in Kasan. In seiner ersten Stellungnahme stammelte er: „Gratulation an die Gegner, die uns besiegt haben, wir haben es auch nicht verdient, weiterzukommen.“ Danach entschuldigte sich der „brutal frustrierte“ und „geschockte“ Teamchef bei den Fans und meinte zum gezeigten Schlafwagen-Fußball bei dieser WM: „Zu erklären ist das schwer. Vielleicht war es eine gewisse Selbstherrlichkeit vor dem Mexiko-Spiel.“