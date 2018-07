„Viele wollen nur einmal auf dem Glockner stehen!“

Der Heiligenbluter Bergführer Ernst Rieger kennt den Großglockner wohl wie kein anderer: Mehr als eintausend Mal war er auf dem höchsten Gipfel. Er ist DER Glockner-Bergführer. Am liebsten führt er seine Gäste über den „Weg der Erstbesteiger“ durchs landschaftlich wunderschöne Leitertal . „Ich kann mir nicht erklären, warum dieser Aufstieg in Vergessenheit geraten ist. Die meisten verwendeten den Hofmannsweg. Doch weil der Hofmannsgletscher an Eis verlor, wurde der Einstieg immer gefährlicher und schwieriger zu erreichen. Deshalb wird der Weg durchs Leitertal nun wieder öfter begangen.“