Mit dem Bike durch Bergstollen

Während der Flowtrail und „Thriller“ sowie die erste Dual-Enduro-Strecke mit E-Bike Uphill Trail begeistern, geht’s im slowenischen Jamnica, das in etwa 20 Autominuten von der Petzen entfernt ist, tief unter die Erde. Bis 1994 wurden hier Blei und Zink abgebaut. Ein fast 1000 Kilometer langes Stollennetz wurde hier in den Karawankenfels gesprengt. In einigen Höhlen und Stollen kann man heute wandern, Kanu fahren oder biken. Das große Netz an Steigen, das von den Bauernhöfen zu den Stollen führt und früher als Versorgungswege diente, ist heute Spielplatz der Mountainbiker. Unter Tag haben Anej und sein Team den sehr anspruchsvollen Enduro-Trail errichtet. „Die Strecke ist steil, felsig und mit herausfordernden Passagen gespickt.“ Selbst erfahrene Biker stoßen hier an ihre Grenzen, verrät der Trailbauer, der auf der Petzen auch eng mit Diddie Schneider zusammen arbeitet.