Missbrauch: Täter quälen ihre Opfer im Smart Home

In der IT-Branche überlegt man nach dem Bericht, wie man diese Form des Psychoterrors in Zukunft verhindern könnte. Bisher allerdings ohne großen Erfolg: Würde man es einfacher machen, bei Smart-Home-Geräten zwischen verschiedenen Benutzerkonten hin- und herzuwechseln, würde das in vielen Fällen auch das Sicherheitsniveau der Geräte verringern. Sinnvoller sei es schon, künftig gerichtlich die Herausgabe der Passwörter für diese Geräte zu verlangen, wenn Missbrauchstäter ihres Hauses verwiesen werden.