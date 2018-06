Liebe Austro-Türken - warum wählt ihr Erdogan?

72 Prozent - fast drei Viertel: So viele der in Österreich lebenden türkischen Wähler haben also Recep Tayyip Erdogan gewählt. Ein sattes Ergebnis, auch wenn man bedenkt, dass von den rund 100.000 wahlberechtigten Türken nur in etwa die Hälfte Erdogans Aufruf gefolgt ist, bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen seine Stimme abzugeben. Erdogan scheint somit bei der hiesigen Wählerschaft beliebter zu sein als in der Türkei selbst, dort kam er nämlich „nur“ auf 52,5 Prozent der Stimmen. Es stellt sich die Frage: Was ist los mit den Austro-Türken?