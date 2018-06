Neues Flusspferd-Badebecken in Schönbrunn eröffnet

Wie der Name schon verrät, lieben Flusspferde es, sich im Wasser aufzuhalten. Die Flusspferde im Tiergarten Schönbrunn haben am Dienstag ein neues Badebecken auf der Außenanlage bekommen. In der Früh präsentierten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Tiergartendirektorin Dagmar Schratter die neue, naturnah gestaltete Wasserlandschaft. Im anschließenden Festakt wurde die Anlage von Sektionschefin Elisabeth Udolf-Strobl im Beisein zahlreicher Ehrengäste eröffnet.