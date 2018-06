Von All-Realestates bis Immowelt

Die richtige Kontaktaufnahme

Die Nutzung eines Immobilienportals stellt natürlich eine Zwischenstufe zur Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Anbieter dar. Besonders in den großen Städten Österreichs müssen Bewerber davon ausgehen, dass sie nicht die einzigen Interessenten für ein Objekt sein werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, bereits bei der Anrede des Verkäufers oder Vermieters konkreten Maßgaben zu folgen. Nach der höflichen Anrede gilt es das Objekt und das persönliche Interesse kurz zu beschreiben. Das Angebot für einen Termin der Besichtigung sollte derweil dem Anbieter selbst überlassen werden. Es reicht aus diesem Grund völlig aus, als Suchender um einen passenden Termin zu bitten.



Viel wurde zuletzt über die Erfolgsaussichten langer und teils ausufernder Schreiben diskutiert, in denen zum Beispiel auf den Grund des persönlichen Interesses eingegangen wird. Vermieter und Verkäufer sind jedoch gleichermaßen daran interessiert, binnen kurzer Zeit passende Kandidaten zu finden. Da sie je nach Lage einen großen Wulst unterschiedlicher Nachrichten zu bewältigen haben, empfehlen Experten in der Regel die kurze Anrede. Wer dazu in der Lage ist, das eigene Anliegen höflich und in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, dürfte auf diese Weise einen ersten ansprechenden Eindruck hinterlassen.