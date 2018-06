Wieder Bauernmärkte am Abend in Graz

Das österreichweite Pilotprojekt im Vorjahr war ein großer Erfolg: 4000 Besucher nutzten die vier abendlichen Bauernmärkte in Graz. Es waren vor allem Berufstätige, die das Angebot gerne annahmen. Und so erleben die Abendmärkte heuer eine Fortsetzung - und zwar ab 23. August an acht Donnerstagen hintereinander.