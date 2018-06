Last-Minute-Wahnsinn! Brasilien besiegt Costa Rica

Last-Minute-Wahnsinn in St. Petersburg! Titelfavorit Brasilien hat sich am Freitag bei der WM in Russland zu einem 2:0-Sieg über Costa Rica gemüht. Erst Treffer in der Nachspielzeit durch Philippe Coutinho (91.) und Neymar (97.) erlösten die „Selecao“ in St. Petersburg. Brasilien, wie schon beim 1:1 gegen die Schweiz nicht überzeugend, hält damit nach zwei Partien bei vier Punkten, die Mittelamerikaner sind fix ausgeschieden.