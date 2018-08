Styling-Tipps für den „Oben ohne“-Look der Stars

Auf Helferlein setzen

Wenn das Dekolleté so tief ist, dass ein BH unschön hervorblitzen würde, verzichtet man am besten ganz auf die sexy Wäsche. Doch ohne etwas drunter ist oft der nächste Nippelblitzer nicht weit. Um ungewollt tiefe Einblicke zu vermeiden, sollte man sich kleiner Helferlein bedienen. Ein doppeltes Klebeband hält nämlich alles da, wo es bleiben soll - in dem Fall den Stoff über den Brüsten.