WM: Terrys Sexismus-Sager empört England!

Der Text „Ich muss das Spiel lautlos anschauen“ erntete einen Shitstorm in den sozialen Medien. Kein Zufall, dass Terry es Minuten später auch löschte. Bei der BBC debütierte an diesem Tag Vicki Sparks, die als erste Frau in der Geschichte Großbritanniens ein WM-Spiel live kommentierte. Das Land war ob ihrer Leistung, gelinde gesagt, gespalten. Terry versuchte in einem zweiten Instagram-Posting seinen Sager zu erklären: Er sei gerade einige Stunden zuvor aus dem Urlaub nach Hause gekommen, und musste bemerken, dass sein Fernseher nicht richtig funktionierte und keinen Ton hatte, beteuerte er.