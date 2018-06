Nazi-Eklat bei WM erschüttert Englands Fußball

Ihr Verhalten „repräsentiert nicht die Werte der Mehrheit der englischen Fans, die das Team in Russland unterstützen“, sagte ein FA-Sprecher. Die Männer hätten angeblich Fans von Tottenham Hotspur verspottet. Der Klub hat historische Verbindungen zur jüdischen Gemeinschaft in London. England hatte am Montag in Wolgograd sein WM-Auftaktspiel gegen Tunesien mit 2:1 gewonnen (Highlights ganz oben im Video).