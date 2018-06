Basler beschimpft Özil: „Wie ein toter Frosch!“

Basler - einmal in Rage gekommen, nicht gewillt und fähig, sich zu beruhigen - nutzte diese Aussage als Steilpasse, um mit der Schimpferei auf Özil weiterzumachen. “Da gehört er auch hin, so wie er spielt! So hilft er der Mannschaft nicht, den Titel zu verteidigen“, so Basler. Wieso Löw ihn immer wieder aufstelle, sei ihm schleierhaft. Freilich: Basler lässt seit vielen Jahren keinen Zweifel daran, dass er wenig von Özil hält, ihn gar als schwer überschätzt sieht. Überraschend kommen seine Worte daher nicht…