Auch das noch: Saboteur wütete im Tesla-Werk

Neben dem holprigen Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 und einem „Bremsen-Desaster“ reißt die Pannenserie bei Tesla nicht ab. In einem E-Mail an seine Mitarbeiter, das der US-Sender CNBC veröffentlichte, teilte Musk mit, dass einer seiner Angestellten unter falschen Nutzernamen schädliche Änderungen an Teslas Produktionssystem vorgenommen habe. Auch hochsensible Daten habe der Saboteur an Dritte weitergegeben. Das volle Ausmaß sei noch nicht klar, doch was der Mitarbeiter bisher zugegeben habe, sei schon „ziemlich schlecht“.