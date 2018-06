Hier pumpt Chrissy Teigen ihre Muttermilch ab

Das Model teilte ebenfalls einen emotionalen Post zum Vatertag. Neben einem Foto von John und Luna richtete Chrissy Teigen eine süße Liebeserklärung an ihren Gatten: „Was für ein Mann, was für ein Mann, was für ein mächtig guter Mann. Danke für das wunderschöne Leben und die wunderschönen Leben, die du mir gegeben hast. Mein bester Freund und Partner für immer, der liebevollste, großzügigste und freundlichste Mensch der Welt. Und der klügste. Ich habe nicht der witzigste gesagt, damit du weiß, dass ich hier nicht lüge. Wir lieben dich aus vollem Herzen.“