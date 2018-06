Messi-Schreck Island schreibt wieder Geschichte

Nach dem großen Coup samt anschließender Party auf dem Rasen hat Außenseiter Island bei der WM schon das nächste Fest im Sinn. „Wartet mal ab, wie wir feiern, wenn wir mal ein Spiel gewinnen. Das wird erst eine Feier sein“, kündigte Trainer Heimir Hallgrimsson am Samstag in Moskau nach dem Punktgewinn gegen Lionel Messi und dessen Argentinier an.