Countdown zum großen Kirchenfest läuft

Seit mehr als einem Jahr laufen die Vorbereitungsarbeiten: Die Jubiläumsveranstaltung zum 800. Geburtstag der steirischen Kirche wird ein Fest für Jung und Alt, eines für die gesamte Steiermark. An die 15.000 Menschen werden am kommenden Wochenende in der Landeshauptstadt, wo insgesamt acht Bühnen bespielt werden, erwartet.