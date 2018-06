Die Stimmen zu Russland gegen Saudi-Arabien

Juan Antonio Pizzi (Teamchef Saudi-Arabien): „Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren. Es war ein hartes Spiel, wir mussten eine schwere und unerwartete Niederlage hinnehmen. Russland hat es gut gemacht, wir waren in keiner guten Verfassung. Der Gegner hat uns nicht überrascht, das Ergebnis war das Resultat unserer schlechten Leistung. Wir müssen das jetzt vergessen und an das nächste Match denken. Ich habe Vertrauen in meine Spieler.“