Spanien gegen Portugal: Keine Gnade für Ronaldo

Portugal gegen Spanien. Europameister gegen Chaos. CR7 gegen die rote Furie. Wäre es ein Freundschaftsspiel, würde der Hammer-Auftakt der Gruppe B morgen in Sotschi ans uralte Hooligan-Prinzip erinnern: Such’ dir einen der Allerstärksten aus - und niete ihn um! Wie mit Spanien der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 bei der letzten WM bereits in der Vorrunde k.o. gegangen ist, damit auf Nationalteam-Ebene ein ganzes Imperium zerfiel. Doch in Europas Klubbewerben hält die Fußball-Tyrannei vor allem wegen der Klubs aus Madrid an. Und damit auch wegen Noch-Real-Star Cristiano Ronaldo.