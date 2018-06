Jungbulle wechselt in die Bundesliga

Zu letzteren zählt auch Emir Karic. Der 21-Jährige stand in den letzten drei Jahren bei den Jungbullen unter Vertrag. In diesen absolvierte der Rechtsverteidiger 63 Matches in der zweithöchsten Spielklasse und liegt damit in der ewigen Bestenliste der Mozartstädter auf dem sechsten Platz. Karic, der zuvor bereits auf zwei Einsätze für den LASK kam, blieb dabei zwar ohne Treffer, bereitete aber immerhin fünf vor.