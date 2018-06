Millionen-Poker biegt jetzt auf die Zielgerade ein

Mit großer Leidenschaft stieß Salzburg im Frühjahr bis ins Europa League-Halbfinale vor. Den damals nötigen Kampfgeist legt nun auch Christoph Freund an den Tag. Der Bullen-Sportboss ist in den Verhandlungen hartnäckig, will keinen seiner herausragenden Europacup-Helden unter zehn Millionen Euro ziehen lassen.