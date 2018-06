Effenberg: „Man hätte beide rauswerfen müssen!“

Es war das Jahr 1994, WM in den USA, Baggios Schuss in den Himmel, Bulgariens Poolparty, Effenbergs Zeit. Die deutsche Mannschaft scheiterte im Viertelfinale an Bulgarien, davor wurde aber schon ein Spieler nach Hause geschickt. Stefan Effenberg. Der Grund: Der berühmte Stinkefinger-Skandal.