WM-Anpfiff! Der Auftakt zur Milliardenshow

Ball aus dem All soll es richten

Zwei Monate lang ist dieser Ball an Bord der Internationalen Raumstation ISS um die Erde gekreist, die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Oleg Artjemjew nutzten ihn im All für einen lockeren Kick in der Schwerelosigkeit. „Wir haben alles gegeben - ich hoffe, das inspiriert unsere Mannschaft gegen Saudi-Arabien“, sagte Schkaplerow. Am 3. Juni landete der Kosmonaut mit dem Ball in einer Sojus-Kapsel in der zentralasiatischen Steppe, heute rollt die Kugel im Luschniki-Stadion.