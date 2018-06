Vor Tragwerk-Abbruch: Brücke wird verschoben

Diese Arbeiten erfolgen von Samstag 16. Juni, 7 Uhr, bis Montagfrüh, 18. Juni. Dazu wurde eigens eine Verschubbahn errichtet, auf die das neue Tragwerk gesetzt wird. Im Anschluss daran wird die Brücke mit Hilfe von Hohlkolbenpressen Stück für Stück langsam um insgesamt 22,5 Meter in Richtung Süden verschoben. Dieser Ausschub findet am Sonntag, 17., sowie am Montag, 18. Juni, jeweils von 0.30 Uhr bis 4 Uhr statt.



Sobald die Brücke gesichert ist, beginnt dann der Abbruch des alten Tragwerks. „Das ist nicht nur ein spektakulärer Arbeitsschritt, den es extrem selten zu sehen gibt, sondern auch einer, der das Mammutprojekt einen weiteren großen Schritt voranbringt“, weiß Unterkofler. Während der nächtlichen Arbeiten sperren die ÖBB sämtliche Gleise.