Neuville baut mit Sieg WM-Gesamtführung aus!

Der Belgier Thierry Neuville hat mit einem Sieg bei der Sardinien-Rallye seine WM-Führung ausgebaut! Der Hyundai-Pilot setzte sich im siebenten von 13 Saisonrennen erst im letzten Teilstück 0,7 Sekunden vor Titelverteidiger Sebastien Ogier an die Spitze. Der französische Ford-Pilot liegt in der Gesamtwertung nun bereits 27 Punkte zurück. Dritter in Alghero wurde der Finne Esapekka Lappi im Toyota.