Hausärztin wimmelt Todkranken ab - verurteilt!

Daniel U. musste mehrere Wochen im Spital bleiben und hat nun sein Leben lang eine große, hässliche Narbe am Bauch. Das hätte nicht sein müssen, hätte die Hausärztin ihren Patienten bei einem der drei Termine ordentlich untersucht. „Sie hat gemeint, ich habe nur eine Magengrippe und soll mich zu Hause ausruhen und Tee trinken.“ So verstrichen wertvolle eineinhalb Wochen, in denen der entzündete Darm zur lebensgefährlichen Bedrohung heranwuchs.