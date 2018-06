SPÖ erteilt Citymaut für Wien eine klare Absage

Schnabl kündigte an, er werde sich dafür einsetzen, „dass das 365-Euro-Jahresticket nicht nur in Wien, sondern bald auch in Niederösterreich zur Erfolgsgeschichte wird“. Als „gutes Zeichen für das Miteinander in der Ostregion“ bezeichnete auch Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) die Ankündigung des Wiener Bürgermeisters.