„Herr LH Gleißner, ab ins Konzentrationslager!“

Gleißner will sich für einige Tage ins Stift Schlägl zurückziehen, wo ihn bei seiner Ankunft am 15. März ein SS-Mann erkennt. Er wird verhaftet und ins Linzer Polizeigefängnis gebracht. „Ab ins KZ, Herr Landeshauptmann“, teilt ihm das NS-Regime am 24. Mai 1938 mit. Der 45-Jährige kommt ins Konzentrationslager Dachau. Im Juni 1939 kommt er zwar wieder frei, doch im Oktober wird er erneut verhaftet und im KZ Buchenwald festgehalten.