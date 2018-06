Erdogans Widersacher formieren sich auf Google

Gibt man bei Google in der Türkei nun die Suchanfrage „Jugend“ ein, erscheint manchmal ganz oben: „Die von der Regierung vergessene Altersgruppe.“ Bei der Suche nach „freiem Zimmer“ wird auf Akseners Versprechen hingewiesen, den pompösen Präsidentenpalast, den sich Erdogan in Ankara hat errichten lassen, der Öffentlichkeit zu übergeben. Bei „VPN“ erscheint: „Vergeudet nicht euer Geld. Für Freiheit im Internet wartet, bis wir an der Macht sind.“