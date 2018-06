Forscher entdecken Banane als Wundheilmittel

In Afrika und Asien traditionelles Heilmittel

Den Anstoß für das Forschungsprojekt gab die Nigeria stammenden Pharmazeutin Mubo Sonnibare. Im westlichen Afrika wie in weiten Teilen Asiens sind Bananen traditionelle Heilmittel. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die in den Supermärkten gängige Cavendish-Banane, der keine Heilkraft zugeschrieben wird, sondern um die Bananen-Art Musa acuminata, so die Forscher.