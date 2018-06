Feuerteufel in Tiefgarage: Motiv war Eifersucht

Nach dem Brand von sechs Fahrzeugen in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Kufstein in Tirol am Sonntag hat die Polizei nun einen 35-Jährigen als mutmaßlichen Brandleger festgenommen. Grund für die Tat dürfte Eifersucht gewesen sein. „Der Verdächtige gab an, dass er seinem Kontrahenten um eine Frau eins auswischen wollte“, erklärt ein Polizeisprecher.