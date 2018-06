Argentinien sagt WM-Testspiel in Jerusalem ab

Das für Samstag angesetzte Länderspiel zwischen Israel und Argentinien in Jerusalem ist abgesagt worden. Vorausgegangen waren palästinensische Proteste gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Juden und Muslimen gleichermaßen heiligen Stadt. „Die israelische Botschaft bedauert die Absage des Spiels“, teilte die Vertretung in Buenos Aires am Dienstag auf Twitter mit.