Rauchverbot auf Grazer LKH-Gelände wird verschärft

Bisher war es so, dass man an manchen Rauch-Zonen direkt vorbeigehen musste, ob man wollte oder nicht - so wie etwa an jener am Ende der Fußgängerbrücke von der Besuchergarage auf das Spitalsgelände. Falzberger: „Das werden wir entflechten.“ Geplant sind abgeschlossene Bereiche, wie es sie an Flughäfen gibt.