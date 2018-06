Ramos-Check: Litt Karius an Gehirnerschütterung?

Wie die „Bild“ jetzt berichtet, zeigte Karius auch nach Schlusspfiff diverse Auffälligkeiten. Die Klub-Verantwortlichen fühlten sich bemüßigt, ihn von einem auf Gehirnerschütterungen spezialisierten Arzt in Boston untersuchen zu lassen. Und tatsächlich: „Bei einem medizinischen Check schlug Karius auf 26 von 30 Tests an“, heißt es in dem Bericht. Offenbar spielte Karius also fast eine ganze Halbzeit lang, obwohl er an einer Form einer Gehirnerschütterung litt. Dem Ellbogen-Check von Sergio Ramos sei Dank ...