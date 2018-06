Robert Almer beendet seine aktive Karriere

Seit damals war er zum Zuschauen verurteilt, Comeback-Versuche scheiterten. Das Karriereende scheint die logische Konsequenz. „Eine für mich sehr intensive Zeit geht somit zu Ende. Over and out“, sagte Almer, der 33 Teamspiele, u.a. bei der EM 2016 absolvierte. „Das war eine unglaubliche Zeit mit so vielen positiven Erlebnissen, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde - trotz der Enttäuschung des frühen Ausscheidens bei der EM-Endrunde“, meinte er zu seiner Zeit im ÖFB-Team, für das er 2011 debütierte.