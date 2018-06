Biker-Konvoi mit Adrien Brody in Wien eingetroffen

1131 Kilometer in fünf Tagen, ein Trip von Zürich bis nach Wien: Rechtzeitig am Tag des Life Ball, der am Samstagabend zum 25. Mal über die Bühne geht und den Wiener Rathausplatz - trotz stark abgespeckter Promi-Liste - in einen schrill-bunten Laufsteg verwandelt, ist auch der Motorrad-Konvoi „amfAR EpicRide“ in der Bundeshauptstadt angekommen - mit Adrien Brody an der Spitze. Und der sprudelte regelrecht über vor Begeisterung: „Es war eine außergewöhnliche Erfahrung.“