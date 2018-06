Linzer Arzt steht als Erbschleicher unter Verdacht

Rückblende ins Frühjahr 2016

Am 20. März wird die schwerkranke 93-jährige Arztwitwe ins Uniklinikum Salzburg eingewiesen. Im Entlassungsbrief wird extra auf den palliativen Gesamtzustand der Linzer Millionärin hingewiesen. Am 8. April kommt die Totgeweihte ins Bad Ischler Klinikum. Am 27. April wird sie in Bad Ischl von einem befreundeten Arzt besucht und setzt ihn und seine Frau vor zwei Zeugen als Alleinerben ein. Der Adoptivsohn bekommt 300.000 Euro.