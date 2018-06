Bei diesen Stars hängt der Familiensegen schief

Anthony Hopkins: Seit 20 Jahren keinen Kontakt zur Tochter

Doch nicht nur bei Meghan Markle hängt der Haussegen ziemlich schief. Wie Anthony Hopkins kürzlich in einem Interview zugab, habe er mit seiner Tochter Abigail Hopkins, die den Künstlernamen Harrison trägt, seit 20 Jahren kein Wort mehr gesprochen. Die Erklärung sei einfach, meinte der zum Sir geadelten Hollywoodstar: „Menschen gehen auseinander. Familien trennen sich und machen mit ihrem Leben weiter. Mir ist es egal, so oder so.“ Er wisse, dass das kalt sei, aber das Leben sei eben kalt, so der 80-Jährige.