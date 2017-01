Zagreb- Siegerin nach Triumph ins Spital

Dabei gibt sich im Zagreber "Westin" derzeit der Weltcup quasi die Klinke in die Hand, denn am Mittwoch übernahmen die Slalom- Herren die Zimmer, in denen zuvor die Damen gewohnt hatten. Auch Österreichs Damen schlagen sich mit Grippesymptomen herum. Bei Stephanie Brunner war es so arg, dass sie auf einen Slalomstart verzichtete.

Petra Vlhova, Veronika Velez-Zuzulova und Sarka Strachova Foto: GEPA

Endlich auf Platz eins

Das so spezielle Rennen, in dem nicht die klassischen Alpin- Nationen, sondern mit Velez- Zuzulova, Petra Vlhova und Sarka Strachova drei Damen aus der ehemaligen Tschechoslowakei auf das Podium und Läuferinnen aus gleich 18 Nationen in die Punkte kamen, sah am Ende aber Velez- Zuzulova als "logische" Siegerin. Drei Mal in Folge war die Slowakin davor hinter Shiffrin Zweite gewesen.

Velez- Zuzulova strahlte nach ihrem fünften Weltcupsieg und dem ersten in Zagreb vor allem darüber, dass ihr Janica Kostelic die Snow- Queen- Krone aufsetzte. Denn in einem geborgten Rennanzug der Kroatin hatte die Slowakin seinerzeit ihr erstes Weltcuprennen absolviert. "Dafür werde ich Janica ewig dankbar sein", sagte die in Frankreich lebende 32- Jährige aus Bratislava, ehe sie ins Bett abrauschte.