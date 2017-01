Gregor Schlierenzauer gibt Comeback im Weltcup

Gregor Schlierenzauer scheint nach etwas mehr als einem Jahr wieder im Weltcup- Aufgebot des ÖSV- Skispringerteams auf. Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte den 27- Jährigen wie erwartet für die zwei Einzelbewerbe in Wisla am Wochenende. Schlierenzauer hatte wegen einer persönlichen Auszeit und eines im März erlittenen Kreuzbandrisses seit Innsbruck am 3. Jänner 2016 keinen Bewerb bestritten.