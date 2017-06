Hier springen Dutzende Skateboarder um ihr Leben

Dutzende Skater haben am Sonntag auf den Straßen von Sao Paulo in Brasilien den Weltskateboardtag gefeiert. Dabei kam es zu einem dramatischen Unfall, als ein Autofahrer ungebremst in die Menge fuhr. Drei Skater wurden dabei verletzt. Der Verdächtige beging Fahrerflucht und wird von der Polizei gesucht.