Armes Schwein beinahe zu Tode gefüttert

Dieses arme Hängebauchschwein wurde von seiner Besitzerin massiv überfüttert. Das Tier namens "Maybelle" lebt in einem Tierheim in der US- Metropole Boston. Aufgrund seines Gewichts kann es nicht sehen und muss getragen werden. Hängebauchschweine wiegen normalerweise zwischen 45 und 50 Kilogramm, "Maybelle" kommt wegen der Fressexzesse auf das Doppelte. Die Behörden hatten Besitzerin Meghan Caterino schon zuvor mehrere Male Schweine abgenommen. Die Frau muss sich nun wegen Tierquälerei verantworten.