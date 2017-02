Rapid gegen "Angstgegner" WAC auf Sieg eingestellt

Gerade in der aktuellen Situation könnte es für Rapid angenehmere Aufgaben als ein Auswärtsspiel gegen den WAC geben (Samstag, 16 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker). In der Lavanttal- Arena holte der Rekordmeister in neun Versuchen erst einen Sieg, auch die Bundesliga- Gesamtbilanz gegen die Kärntner ist mit sechs Siegen, fünf Remis und sieben Niederlagen negativ. Das bisher letzte Duell endete im vergangenen November in Wien mit einem 1:0 für den WAC, kurz darauf waren Trainer Mike Büskens und Sportdirektor Andreas Müller ihren Job los. Bereits seit drei Partien wartet Rapid auf einen Sieg gegen den Angstgegner.