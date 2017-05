LIVETICKER: Ajax oder ManU - wer gewinnt die EL?

Im Gedenken an die 22 Menschen, die nach dem Konzert von US- Popstar Ariana Grande ums Leben kamen, legten Spieler und Trainer von Manchester United am Dienstag während ihres Abschlusstrainings vor dem Finale eine Schweigeminute auf ihrem Klubgelände in Carrington ein. "Wir stehen zusammen", hieß es in einer Twitter- Botschaft dazu. Auch die UEFA, Ajax Amsterdam und der Lokalrivale Manchester City brachten ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

Kein Favorit auszumachen

Zum Sportlichen: Manchester United ist seit zehn EL- Spielen ungeschlagen, in dieser Liste finden sich sieben Siege. Ajax hat sowohl im Halb- als auch im Viertelfinale das Rückspiel verloren, in der EL- Gesamtbilanz 2016/17 aber nur eine Niederlage mehr kassiert als der Finalgegner (drei gegenüber zwei von Manchester). Im direkten Duell halten beide Teams bei zwei Siegen, ein Unentschieden gab es im Europacup bisher nicht. Übrigens: Im Falle eines Erfolges hätte Manchester den Europacup- Hattrick komplettiert und jeweils Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA- Cup/Europa League zumindest einmal gewonnen.