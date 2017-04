Kritik an Vettel: Start in China stand vor Abbruch

Vettel hatte seinen Ferrari am Sonntag auf Startrang zwei nicht exakt in der vorgesehen Startbox platziert, sondern etwa einen Meter versetzt (zu sehen oben im Video). So wie er es gemacht habe, sei es richtig, bekräftigte der 29- Jährige nach dem Rennen, das er als Zweiter hinter Mercedes- Star Lewis Hamilton beendet hatte. Das Duo führt die WM vor dem dritten Rennen am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) punktegleich an.

Foto: AP

"Ich will natürlich nicht auf der Linie starten. Es gibt nichts, was dagegen spricht", hatte Vettel in China erklärt. Allerdings war Rennleiter Charlie Whiting laut "auto, motor und sport" in Shanghai offenbar kurz vor einem Startabbruch. Vettel hätte das zweite Saisonrennen, wenn er dafür verantwortlich gewesen wäre, aus der Boxengasse in Angriff nehmen müssen.