Iraschko- Stolz und Seifriedsberger am Podest

Stolz, die auch am Samstag schon den zweiten Platz geholt hatte, musste sich mit 95,5 und 94,5 Metern der dominierendenTitelverteidigerin Takanashi um 6,6 Zähler geschlagen geben. Takanashi, die sich am Vortag mit Rang drei hatte begnügen müssen, feierte damit ihren bereits 47.Sieg. Sie führt in derGesamtwertung 90 Zähler vorStolz, die die vor ihr gelegene Japanerin Yuki Ito überholt.

Die Steirerin war als letzte Springerin vom Bakken gegangen, die 94,5 m waren dann in der Endabrechnung aber zu wenig. Takanashi sicherte sich mit einem 98,5- m-Satz nach dem vierten Zwischenrang noch den Sieg. Über ein großes Talent darf sich Frankreich freuen. Die erst 15- jährige Lucile Morat landete auf dem sechsten Rang.