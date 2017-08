Holzhauser: "Heulsuse? Da kommt mir das Kotzen"

"Krone": Raphael, mit ein wenig Abstand, wie beurteilst du die Szenen in der hitzigen Derby- Schlussphase?

Raphael Holzhauser: Man braucht sich doch nur die Bilder anzuschauen, dann weiß man alles. Hofmann hat dort als Ersatzspieler nichts verloren, der Ordner spielt sich auf. Es fliegen Gegenstände aufs Feld, Spieler sind dadurch in Gefahr. Das hat nichts mehr mit normaler Derby- Rivalität zu tun. Wir Spieler sind Vorbilder für die Jugend, und dann soll ich Gewalt und Ausschreitungen einfach so tolerieren? Ganz sicher nicht.

"Krone": Und danach wurdest du auch noch als Heulsuse verspottet...

Holzhauser: Wenn ich so manche Kommentare lese oder höre, auch die vom Sky- Kommentator während des Spiels, da kommt mir doch das Kotzen. Das schau ich mir an, wer da einfach so zum Eckball hingeht, wenn er mit Gegenständen beschossen wird.

"Krone": Zurück zum Sport. Hat die Austria mit den Spielen gegen Limassol und Rapid die Kehrtwende endgültig geschafft?

Holzhauser: Davon bin ich überzeugt. Das waren Schlüsselspiele unter schwierigen Umständen, in denen man gesehen hat, dass der Zusammenhalt im gesamten Team zu hundert Prozent stimmt. Wenn uns am Samstag gegen den starken LASK ein Heimsieg gelingt und wir dann gegen Osijek den Einzug in die Gruppenphase der Europa League schaffen, dann dürfen wir mit dem Saisonstart wirklich mehr als zufrieden sein.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung