Harvey holt über 50 km 1. Einzel- Gold für Kanada

Die Österreicher Max Hauke und Bernhard Tritscher landeten auf den Plätzen 35 (+ 4:44,2 Min.) und 45 (8:20,6).

Während die norwegischen Damen im Langlauf alles abgeräumt haben, sind ihre männlichen Kollegen abgesehen von der Staffel ohne Gold geblieben.

Dies hat historische Dimensionen, denn erstmals seit 1970 hat Norwegen weder bei den Nordischen noch bei den Biathlon- und auch nicht bei den Alpin- Weltmeisterschaften einen Einzel- Weltmeister gestellt.

Das Ergebnis:

1. Alex Harvey (CAN) 1:46:28,9 Stunden

2. Sergej Ustjugow (RUS) + 0,6 Sekunden

3. Matti Heikinen (FIN) +1,4

4. Andrew Musgrave (GBR) +2,9

5. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +3,0

6. Sjur Röthe (NOR) +3,4

7. Dario Cologna (SUI) +8,9

8. Petter Northug (NOR) +12,3

9. Maurice Manificat (FRA) +13,4

10. Hans Christer Holund (NOR) +14,3

Weiters:

35. Max Hauke (AUT) +4:44,2 Minuten

45. Bernhard Tritscher (AUT) +8:20,6