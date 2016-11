Hamilton bester Fahrer - Rosberg nur Dritter

Weltmeister Nico Rosberg landete in der anonymen Umfrage des Magazins Autosport unter den Rennstallbossen hinter seinem Mercedes- Teamkollegen und Jungstar Max Verstappen (Red Bull) wie im Vorjahr an der dritten Stelle.

Foto: APA/AFP/DANIEL ROLAND, AP

Rosberg (9 Saisonsiege) hatte am Sonntag in Abu Dhabi vor Titelverteidiger Hamilton (10) dank weniger Ausfällen und mehr Podestplätzen in den 21 Rennen seinen ersten WM- Titel geholt.